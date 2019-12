Buvettes Uber Eats "Pas de galette-saucisse, mais une fricassée de saucisses au muscadet"

Le FC Nantes de Loic Amisse, Japhet N'Doram et du regretté Emiliano Sala, Stéphane Pitré n'a jamais cessé de le supporter. Même en Domino's Ligue 2. Pourtant le chef étoilé du Louis a grandi près de Rennes, le berceau de la galette-saucisse, qu'il réinvente pour l'opération "La Buvette des Chefs" d'Uber Eats, partenaire de la Ligue 1 Conforama.

J'ai toujours été mordu de foot, j'ai d'ailleurs joué pendant longtemps. Je viens de Redon en Ille et Vilaine, ce qui nous sépare de la Loire-Atlantique, c'est uniquement la Vilaine.Quand j'étais ado, j'ai commencé à jouer à Saint Nicolas de Redon, en Loire Atlantique, je jouais attaquant. On allait au match à Nantes avec mon club. Premier match où je vais à la Beaujoire, contre Montpellier, on gagne 7-0. C'est l'année 94-95, l'année du titre, je devais avoir 15 ans. Je suis devenu mordu, je passais tout mon temps libre entre la Beaujoire et la Jonelière. Je suis rentré chez mes parents il y a pas longtemps, j'ai tous les autographes de tous les joueurs dans ma chambre. C'était l'époque Karembeu, N'Doram, Pedros, Ouédec, Loko.Il y avait une continuité dans le style de jeu, dans les idées, le fameux jeu à la nantaise. Gamin, je disais que je ne voulais pas supporter Rennes. Au début, je voulais supporter Saint-Étienne. Comme je m'appelle Stéphane, je me sentais stéphanois. Et puis j'ai vite opté pour Nantes et je suis devenu un habitué de la Beaujoire. Après 95, on a regagné un titre en 2001. J'ai eu de la chance contrairement à mes amis rennais de supporter une équipe qui gagnait. J'ai grandi avec tous ces anciens qui me parlaient de Loic Amisse, de Bossis "le grand Max".Je suis toujours Nantes avec mes potes, même quand ils étaient en Ligue 2, je suivais tous les matchs. Les soirs de match, tout s'arrête, d'ailleurs j'ai fermé le week-end pour pouvoir voir les matchs. J'ai deux restaurants dans Paris que j'ai décidé de fermer le week-end pour ça. Je ne blague qu'à moitié. Je vais au Parc des Princes pour suivre Nantes quand ils viennent aussi. Après ce qui est un peu triste c'est que quand on vient à Paris c'est juste pour ne pas se faire laminer. En plus le seul club qui réussi à gagner à Paris