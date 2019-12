Buvettes Uber Eats "Les keuftés de mon enfance fourrées dans une pâte à pain, qu'on mangera comme un sandwich"

Ludovic Turac, dont le restaurant, Une Table au sud, donne sur le vieux port marseillais, a longtemps rêvé d'être footballeur. Avant de finalement faire passer sa passion pour les fourneaux au premier plan. Ce qui ne l'empêche pas d'être un inconditionnel de Marseille, coté terrains. Bon alors, qu'est-ce qu'il nous prépare de bon pour l'opération "La Buvette des Chefs" d'Uber Eats, partenaire de la Ligue 1 Conforama ?

C'est très simple, le foot, ca a été mon premier sport et aussi le seul sport que j'ai pratiqué dans ma vie. J'ai commencé à 8 ans et ,comme beaucoup de jeunes, j'en ai fait beaucoup, beaucoup, jusqu'à mes 20 ans.Je jouais numéro 9, je n'étais pas un renard des surfaces, j'aimais bien dézonner pour déborder et centrer, même si je ne défendais pas des masses non plus. J'ai joué plutôt à un bon niveau, puisque j'ai évolué en Ligue à mes 18 ans, à Air Bel... Sauf que je me suis découvert une autre passion qui était la cuisine et là, ça a vraiment pris le dessus sur le football. Mais avant de vouloir être cuisinier je voulais être footballeur, je n'avais clairement pas d'autre métier en tête.La cuisine, ca n'était pas une évidence au départ, mais ca a été une révélation soudaine pour moi. Un jour, j'ai compris qu'on pouvait gagner sa vie en cuisinant, donc j'ai tout arrêté, même le foot, pour cuisiner.Ah, oui, comme tout Marseillais qui se respecte ! Même si je ne suis pas abonné au stade, j'y vais 4,5 fois par an. J'ai beaucoup de grands souvenirs liés au club... Je me rappelle aussi de la réception de la Corogne au Vélodrome, en finale de la coupe intertoto 2005. On commence le match et on prend un but, alors qu'on avait perdu 2-0 à l'aller. Ça devenait mission impossible pour l'OM. Et là, on gagne 5 buts à 1, ambiance extraordinaire. Il y a deux ans, j'ai aussi adoré le match OM-PSG. Bon, il y a eu le coup franc de Cavani qui a terni un peu le truc, mais ce but que Thauvin met plus tôt dans le match, c'est un moment qui restera. Évidemment, comme autre moment marquant, il y a aussi le titre de 2010 en championnat. Mais, bizarrement, ce n'est pas ce qui m'a procuré le plus d'émotions, car on était Lire la suite de l'article sur SoFoot.com