Buvettes Uber Eats "Le Titi Parisien, un jambon-beurre, servi chaud et complètement revisité"

Quand il n'est pas pas aux fourneaux de son restaurant versaillais, Xavier Pincemin

transpire régulièrement en jouant au foot à cinq. Avant de goûter au repos des braves, devant les matchs de Paris. Pour l'opération "La Buvette des Chefs" d'Uber Eats, partenaire de la Ligue 1 Conforama, il s'attaque lui aussi au célèbre jambon-beurre.



Plus jeune j'ai joué 8 ans dans un club à côté de Versailles, plus précisément aux Chesnay. Je joue toujours en Urban, environ 1 dimanche sur 2, avec des potes. Ça reste un plaisir fédérateur pour moi. Je jouais plutôt attaquant, j'étais rapide quand j'étais plus jeune, j'aime les joueurs du Barça, les ailiers type Messi, Ronaldinho, donc je voulais évoluer à leur poste... Bon maintenant, en foot cinq, je joue plutôt défenseur, j'ai perdu un peu de vitesse et de souplesse.Alors, plus jeune, le grand père d'un de mes amis était dirigeant du Havre AC en Ligue 2, donc j'allais régulièrement en Présidentielles avec lui. Ça m'a beaucoup marqué dans mon rapport au foot... Puis, j'ai suivi un peu de loin la période lose du PSG. Mais depuis quelques années, je vais au Parc des Princes de temps en temps. Certains me cracheront dessus, mais je suis plus assidûment Paris depuis l'arrivée du Qatar, ca leur a redonné un nouveau souffle. Ce qui me plaît au sein du PSG actuel, c'est que le club est à la fois très homogène collectivement et différent en matière d'individualités : j'aime autant Mbappé, qui renvoie une image très saine, que le côté prétentieux, provocateur de Neymar et ses gris gris qui vont avec. Après, tout n'est pas parfait : la Champions League pour Paris, ca reste difficile... Rien que d'en parler, ca me serre un peu le cœur, la Remontada, je l'ai vécu difficilement.Ah question difficile, mais non, je ne pense pas ! En vrai de vrai, je peux dire que l'émission m'a ouvert beaucoup de portes, j'ai pu ouvrir mon restaurant grace à ca... Vous avez quand même failli m'avoir !Lors de la dernière Coupe du monde et pendant l'Euro, j'étais beaucoup dans les buvettes. Le match, on ne le vit vraiment que Lire la suite de l'article sur SoFoot.com