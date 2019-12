Buvettes Uber Eats "La saucisse des champions parisiens, avec des piques, comme au stade ! "

Fidèle du Parc des Princes depuis le début des années 1990, David Baroche, de la Brasserie Baroche, rêve depuis longtemps de mêler les odeurs de saucisses à l'ambiance des tribunes. C'est désormais chose faite dans le cadre de l'opération "La Buvette des Chefs" d'Uber Eats, partenaire de la Ligue 1 Conforama.

Pour moi le foot, c'est avant tout le club de la capitale. Le Parc des Princes si tu veux c'est un lieu mythique pour les parisiens, un lieu de rencontre, un lieu de vie. Un lieu où j'allais avec mon père et où je continue à aller, pas parce que le PSG a désormais une équipe de stars, mais parce que ça fait partie de mon identité parisienne. J'ai grandi, au début des années 1990 en allant régulièrement au Parc. Et je jouais aussi, à Saint-Maur-des-Fossés, dans le Val de Marne.Mes souvenirs du parc, gamin, c'est d'aller prendre une saucisse à la buvette, une saucisse style Toulouse aux herbes avec des frites. Mes souvenirs du stade c'est ça: des odeurs de saucisse et surtout une ambiance de folie.Ah oui, je me souviens surtout des PSG-OM, c'était fou. Aux abords du stade, il y avait de l'électricité dans l'air. C'était des moments de sport, mais aussi un vrai affrontement culturel. C'était les sudistes qui venaient à la capitale. Aujourd'hui les équipes n'ont plus les mêmes moyens. Le dernier match, heureusement que le PSG arrête de jouer en seconde mi-temps... À l'époque c'était des grands rivaux et on ne savait absolument pas qui allait gagner avant le match. Moi je me souviens aussi que c'était l'occasion de voir le grand OM de l'époque, Papin, Boli, c'était pas rien. Et puis tu avais Tapie sur le banc de touche il en imposait, il se passait un truc. À l'arrivée de l'OM sur la pelouse il se passait un truc.Qu'on m'associe à la buvette de stade, ça me fait hyper plaisir parce que je l'ai toujours connue, et j'ai même souvent fourni des produits pour les buvettes. Mes parents et moi étions charcutiers à Saint Maur. On fournissait toute la charcuterie, les saucisses, les grillades pour les Lusitanos, le club portugais de la ville.