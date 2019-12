Buvettes Uber Eats "Foot de fricadelle, c'est un produit 100% régional !"

Steven Ramon est chef du Rouge Barre, à Lille. Du foot anglais aux stade Bollaert, en passant par les aventures des Dogues de Franck Béria, rencontre avec un gastronome qui ne perd pas le Nord et qui revisite la fricadelle pour l'opération "La Buvette des Chefs" d'Uber Eats, partenaire de la Ligue 1 Conforama.

Depuis que je suis tout petit la passion du foot règne chez moi par le biais de mon père et mon grand frère. Mon grand frère a joué à très bon niveau. Il avait été repéré par Crystal Palace et Tottenham, mais il y a 20 ans de cela, on ne laissait pas partir les gamins aussi facilement qu'aujourd'hui. Maman avait mis son véto, il est resté dans le cocon familial. Mais il a joué pour Wasquehal pendant de nombreuses années.Même pas 1 an ! Le premier match que j'ai fait, au milieu du match, j'ai quitté le terrain et j'ai été voir ma mère sur la touche pour lui demander un biscuit. J'étais pas forcément fait pour le foot, mais il y avait déjà l'attrait de la bouffe.J'ai grandi en fréquentant Grimonprez Jooris et Bollaert depuis ma plus tendre enfance. Je ne suis pas fanatique, mais je suis chauvin, c'est ma région en premier et la France en deuxième. Mais si je dois choisir entre Lille et Lens, je dirais que j'ai un faible pour Lens. L'année du titre lensois en 1998, j'étais en vacances dans un camping près de Perpignan. J'ai vu passer un gros Renault Espace, le monsieur était le président des supporters lensois et nous a proposé d'aller à Marseille avec lui pour Marseille- Lens. Lens avait gagné 2-1.J'ai eu la chance d'aller à Bollaert voir Lens-Arsenal. En ce qui concerne les Bleus, je me souviens qu'en 1998, j'avais 13 ans. Vivre la Coupe du monde, c'était très fort. Dans mon village de Bouvines, à 15 kilomètres de Lille, les fermiers avaient sorti les tracteurs, il y avait eu une fête folle. Et puis on était allés sur la grand place de Lille fêter la victoire. C'était des moments supers.Ça a toujours été l'américain frites, ce qu'on appelle dans le Nord, une mitraillette. Ça a toujours été filet américain, frites, avec sauce américaine ou sauce samouraï. Aujourd'hui je trouve ça dommage dans le nouveau stade de Lire la suite de l'article sur SoFoot.com