Buvette : "J'ai écrit plusieurs lettres à Stéphane Chapuisat "

Pas forcément évident de se passionner pour le football quand on naît à Leysin, une station de ski de 3 000 habitants, qui vous oblige à vous entraîner en salle tout l'hiver en raison d'un terrain recouvert de 30 centimètres de neige. C'est pourtant le cas de Cédric Streuli, plus connu sous le nom de Buvette, un artiste suisse de 34 ans, qui a sorti le 31 janvier dernier son album 4Ever. Rencontre avec un homme à part, fan inconditionnel de Stéphane Chapuisat.

"Au départ, je voulais vraiment percer dans le foot. Ça a occupé une énorme place dans mon enfance. Gamin, je jouais six ou sept heures par jour le samedi et le dimanche avec mes potes."

J'ai grandi à Leysin, un village des montagnes suisses, où il y avait un seul endroit assez plat pour qu'il y ait un terrain de foot. Je fais de la musique qu'on qualifiera d'électro-pop. Je suis toujours intéressé par le relief, et j'essaie donc d'avoir une grosse marque de contraste dans tous mes sons. L'idée est de pouvoir exprimer beaucoup d'énergie à travers des mélodies un peu plus tranquilles.C'est venu très progressivement.Au départ, je voulais vraiment percer dans le foot. Ça a occupé une énorme place dans mon enfance. Gamin, je jouais six ou sept heures par jour le samedi et le dimanche avec mes potes. On était dans un tout petit village, donc on était hyper contents quand il y avait d'autres gens qui venaient de villes aux alentours. Ensuite, quand j'ai commencé la musique à l'adolescence, le but premier n'était pas de percer. J'ai étudié la photographie, et je jouais de la batterie en loisir dans différents groupes. Le projet Buvette a commencé il y a dix ans. Il n'y avait pas forcément la volonté d'en vivre, car mon style de musique n'est pas vraiment commercial, comme ce qu'on peut écouter habituellement à la radio. Ça fait un peu plus de six ans que je me dis que j'aimerais vivre de ma musique et ne faire que ça dans la vie.En Suisse, il y a des buvettes un peu partout. Ce sont des endroits où tu restes debout et où tu peux boire un coup, avec des gens qui kiffent la même chose que toi.