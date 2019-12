Butler fait tomber Toronto, les Spurs gagnent à Houston, Doncic et Fournier toujours au top

Jimmy Butler (22p, 13r, 12p) et le Heat de Miami font tomber les champions en titre (121-110) à domicile. Les Raptors voient son adversaire du soir lui passer devant à l'est, le Heat est 2e. À l'ouest, la deuxième place s'éloigne pour les Rockets qui dans un match serrée, ont cédé dans la deuxième prolongation face à San-Antonio (133-135). James Harden inscrit 50 points. Evan Fournier score encore, 3e match à plus de 30 unités pour le français. Il permet à son équipe de l'emporter face aux Washington Wizards, Orlando est 8e à l'est. Encore une grosse performance pour Luka Doncic, le slovène combine 33 points, 5 passes et.. 18 rebonds (record en carrière). Ses Mavericks gagnent face à la Nouvelle-Orléans, 118-97 et intègrent le top 4 à l'ouest. En tête de la conférence, on retrouve les Lakers qui se sont repris après leur défaite face à Dallas. Une victoire 105-96 face à Denver grâce au duo Davis-James (25 points tous les deux). Son voisin et dauphin Clippers, s'est également imposé hier soir à domicile face à Portland (117-97) malgré un petit Kawhi Leonard (11 points). Les Detroit Pistons de Sekou Doumbouya enchaine une deuxième victoire de rang à Cleveland (94-127) et sont au porte des play-offs à l'est.

