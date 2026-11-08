But sur coup-franc pour un gardien en Espagne
La magie venue d’ailleurs. Le portier du CD Numancia (D4) Iván Martínez a fait une infidélité à sa surface lors du duel de Copa Federación contre le Calvo Sotelo Puertollano. Le gardien de 24 piges s’est chargé d’un coup franc et a envoyé une merveille du droit dans les filets adverses juste avant la pause . Le bonhomme a contribué à la large victoire des siens (6-0).
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