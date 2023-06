Busquets rejoint Messi à l’Inter Miami

41 608.

C’est le nombre de minutes partagées sur les terrains entre Lionel Messi et Sergio Busquets. C’est simple : ils se connaissent par cœur et n’ont pas, l’un comme pour l’autre, disputé plus de minutes dans leur carrière avec un autre coéquipier. Et ce total de 567 matchs est amené à augmenter. Ce vendredi soir, l’Inter Miami a effectivement annoncé l’arrivée de Sergio Busquets, libre depuis la fin de son contrat avec le Barça. À 34 ans, le milieu de terrain espagnol avait refusé une proposition de prolongation de contrat du FC Barcelone, avec un salaire revalorisé à la baisse.…

MD pour SOFOOT.com