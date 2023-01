Business France: Laurent Saint-Martin nommé directeur général

Laurent Saint-Martin, figure du premier quinquennat de Macron à l'Assemblée nationale, a été nommé nouveau directeur général de Business France, l'agence publique chargée de promouvoir la France auprès des investisseurs étrangers, selon le journal officiel de vendredi.

Peu connu du grand public mais élève modèle de la Macronie, Laurent Saint-Martin, qui occupait le poste très politique de rapporteur général du Budget au sein de la commission des Finances, remplace le diplomate Christophe Lecourtier qui a été nommé ambassadeur au Maroc. Business France est actuellement présidée par Pascal Cagni.

Diplômé d'une école de commerce du top 5 passé par un think tank tendance gauche strauss-kahnienne, il décroche en 2021 pour les élections régionales la tête de liste en Île-de-France, après que le ministre Jean-Michel Blanquer, longtemps pressenti, eut renoncé. Il termine finalement 4e au second tour de l'élection en obtenant 9,62% des voix et siège au conseil régional présidé par la LR Valérie Pécresse.

Plusieurs figures du précédent quinquennat ont été nommées à différents postes clefs comme Jean Castex qui a pris la tête de la RATP, Amélie de Montchalin qui est devenue ambassadrice de France auprès de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) ou encore Christophe Castaner nommé président du Conseil d'administration de la société concessionnaire française du tunnel du Mont-Blanc.