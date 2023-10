Bus caillassés : l'OL annonce qu'il va porter plainte

Quelques heures après le caillassage du bus de l’OL et de certains cars de supporters lyonnais, plusieurs voix s’élèvent pour donner leur avis sur la situation. La ministre des Sports a pris la parole, John Textor également, l’OM a publié un communiqué, c’est désormais au tour de l’OL de sortir un communiqué pour revenir sur cette soirée hors norme et annoncer la suite des événements. « Ce dimanche soir, à l’entrée du stade Vélodrome, plusieurs individus ont violemment attaqué le car de l’Olympique Lyonnais, ainsi que son staff et ses joueurs. Six cars de supporters de l’Olympique Lyonnais ont été également pris pour cible. Si par le passé, des agressions de ce type avaient déjà eu lieu, ce qu’a toujours regretté l’Olympique Lyonnais, ce dimanche 29 octobre, une nouvelle étape vers le pire a été franchie » , peut-on lire dans un premier temps.

Le club lyonnais entre ensuite dans les détails : « Plusieurs vitres sécurisées ont été brisées par des projectiles lourds, à la nature inconnue. Ces mêmes projectiles ont pénétré à l’intérieur du car. L’entraîneur Fabio Grosso et son adjoint Raffaele Longo ont été directement touchés et gravement blessés au visage lors de cette attaque. Présents avec eux dans le car, les joueurs et le staff ont été également profondément marqués par la violence de cette attaque que condamne fermement l’Olympique Lyonnais. » …

AL pour SOFOOT.com