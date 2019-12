"Bury FC est sous assistance respiratoire"

Fondé en 1885, le Bury FC est un club de football à poil. Deuxièmes de League Two la saison passée, les Shakers auraient dû être promus en troisième division anglaise. Au lieu de ça, au mois d'août, l'équipe du Grand Manchester était exclue du championnat. En cause, évidemment, une gestion calamiteuse et les problèmes financiers qui vont avec. Pour autant, 300 fans ont créé le "Phoenix Club", un projet qui vise à ce que la ville n'arrive pas à la rentrée 2020 sans football. Entretien avec son fondateur, un certain Chris Murray.

Drôle de tableau : un stade - Gigg Lane - qui n'accueille plus aucun match, une grille ouverte à tous les vents et derrière laquelle on peut se garer où l'on veut, de la poussière qu'on peut d'apercevoir derrière les fenêtres... Le Bury FC, exclu du championnat anglais l'été dernier à la suite des problèmes financiers, et ce, alors qu'il devait être promu en League One, est un club de football fantôme. Pour autant, le club, en attente de liquidation, n'est pas complètement mort. La preuve : 300 fans ont créé ce qu'ils appellent "le Phoenix Club", projet qui vise à ce que la ville n'arrive pas à la rentrée 2020 sans football. À sa tête, Chris Murray, qui offre le café dans un espace de co-working, avec des meubles anciens et des portraits de la Vierge dans le dos.C'est sympa, hein ? Nous sommes dans le Lancashire, en bordure de Manchester. C'est la capitale duet la police a été fondée ici. Quelques célébrités habitent Bury, comme Danny Boyle et des acteurs de. C'est une ville excellente pour le business. Nous avons une vraie communauté, avec une vie de village, tout ce qu'il faut. Sauf un club de foot.Le propriétaire précédent a trop dépensé. Il voulait qu'on passe de la League Two au Championship en cinq ans. Il était impatient. Puis, en décembre, le nouveau propriétaire, Steve Dale, a acheté le club pour 1 livre sterling et n'a plus mis d'argent dans le club. Il n'a pas payé les joueurs et maintenant, on n'a plus de club de foot.