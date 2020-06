Burnley - FC Racisme, le match qui dure depuis trop longtemps

Alors que depuis plusieurs semaines, les acteurs du football anglais se sont unanimement rangés derrière le mouvement Black Lives Matter, des supporters de Burnley ont tout gâché en faisant apparaître une banderole raciste lors du déplacement des leurs à City, ce lundi. Une provocation à ciel ouvert qui en dit long sur les maux qui rongent la cité anglaise depuis de longues années.

Marcus Rashford, roi des Anglais

Réactions en chaîne

Ce lundi soir, quelques minutes après que les vingt-deux acteurs de Manchester City-Burnley ont mis un genou à terre en soutien au mouvement Black Lives Matter, un avion a survolé l'Etihad Stadium, laissant apparaître une bannière sur laquelle on pouvait lire. Une provocation à ciel ouvert qui n'est pas sans rappeler celle fomentée le 13 juin dernier par le groupuscule d'extrême droite Génération Identitaire, place de la République, lors de la manifestation contre les violences policières. Sauf qu'aucun acrobate n'était en mesure de grimper dans le ciel de Manchester pour arracher ce slogan suprémaciste. Pourtant, le club et la ville de Burnley - qui luttent depuis plusieurs années contre le racisme - auraient bien eu besoin d'un sauveur.À peine la mi-temps sifflée, le club de Burnley s'est logiquement empressé de se désolidariser de ce message haineux, prévenant que les responsables seraient interdits de stade. Après la rencontre, le coach des, Sean Dyche, s'est lui aussi excusé :Même son de cloche de la part de son homologue Pep Guardiola, qui n'avait pas hésité à tancer les fachos après la victoire des siens contre Arsenal. Dans la foulée du match, l'association FARE (Football Against Racism in Europe) a également condamné l'affront via son directeur exécutif Piara Powar :'White Lives Matter'