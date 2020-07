Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Burnley et Sheffield se neutralisent Reuters • 05/07/2020 à 17:00









Burnley et Sheffield se neutralisent par Léo De Garrigues (iDalgo) Un duel pour l'Europe qui n'aura pas tenu toutes ses promesses. A la lutte pour une qualification en Ligue Europa, Burnley et Sheffield se sont quittés sur un match nul (1-1) au terme d'une rencontre peu rythmée. A l'affût à la réception d'un coup-franc, James Tarkowski a ouvert le score pour les locaux à la 43e minute. A 10 minutes de la fin de la rencontre, John Egan a envoyé un missile sous la barre de Nick Pope pour permettre aux Blades d'égaliser. Au classement, Sheffield est 8e avec 48 points alors que Burnley est juste derrière avec 46 points.

