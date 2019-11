Burkina Faso : le mauvais signal du Quai d'Orsay

Les aspirants à un voyage au Burkina Faso devront faire preuve de patience. Depuis hier, la zone rouge signifiant « formellement déconseillée » a été étendue. Sur la carte du pays, elle couvre désormais tout le Nord, l'Est et les frontières ouest du pays. Tout le reste est en orange, c'est-à-dire « déconseillé sauf raison impérative ». Une décision qui illustre la méfiance des autorités françaises à l'égard de la situation sécuritaire au Burkina quand on sait que, jusqu'à récemment, le centre du pays et la capitale étaient encore en jaune, c'est-à-dire en « vigilance renforcée ».État d'urgence« Depuis le 31 décembre, le président du Burkina Faso a décrété l'état d'urgence dans 14 provinces du pays : Kossi, Sourou, Koulpélogo, Gnagna, Gourma, Komandjari, Kompienga, Tapoa, Kénédougou, Loroum, Oudalan, Séno, Soum et Yagha », rappelle le ministère. « Tout déplacement dans ces régions et provinces doit être reporté. Le risque d'enlèvement, très élevé, est croissant à mesure que l'on se rapproche des zones frontalières. Les déplacements impératifs dans les zones déconseillées (zones orange) doivent être limités dans le temps », conseille-t-il.Lire aussi Burkina Faso : cette si inquiétante prolifération de groupes djihadistesLire aussi : Terrorisme dans le Sahel : pourquoi il faut changer de paradigmeL'épicentre de l'insécurité s'est déplacé au BurkinaLes nombreuses attaques...