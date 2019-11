Burger King lance son burger végétarien en Europe

Burger King ouvre ses portes aux végétariens. La chaîne de fast-food va commercialiser à partir de ce mardi une version végétarienne de son célèbre Whopper dans ses 2500 restaurants répartis dans 25 pays, dont la France. Au Royaume-Uni, le nouveau sandwich sans viande sera lancé un peu plus tard, aux alentours du début d'année.L'objectif ? Faire venir une clientèle nouvelle qui se détourne de plus en plus de la viande dans son alimentation au nom de motivations écologiques, idéologiques ou diététiques.Cet « Impossible burger » nouveau sandwich, se compose de protéines de soja et de pomme de terre, d'huiles de coco et de tournesol, et de hème, une molécule riche en fer donnant une couleur rouge similaire à celle de la viande.La chaîne affirme qu'elle devient ainsi la plus grosse chaîne de restauration rapide à offrir un hamburger végétarien en Europe grâce à ce burger sans viande testé depuis quelques mois aux Etats-Unis et en Suède.Une longueur d'avance sur son rival Mc DoD'après la chaîne, ce burger « vert » offre un véritable relais de croissance. Selon David Shear, le PDG Europe de la marque, aux Etats-Unis l'arrivée de ce produit dans la carte a bien permis d'attirer de nouveaux clients et a même dopé les ventes de burgers à base de viande.Par rapport à la concurrence, Burger King espère aussi prendre une longueur d'avance sur McDonald's qui pour le moment n'est qu'en phase de test d'un cheeseburger sans viande au Canada.Un marché en forte croissanceAu-delà, l'industrie agroalimentaire parie de plus en plus sur le marché des protéines alternatives.Selon une projection de JP Morgan, le marché de la viande à base de plantes pourrait atteindre 90 milliards d'euros d'ici 15 ans. Le milliardaire Richard Branson mais aussi Bill Gates ont investi dans ce domaine.Selon une étude de Deloitte, « le marché européen des protéines alternatives va représenter 40 % du marché mondial » et ...