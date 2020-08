Bureaux de change: Travelex se restructure et supprime 1.300 emplois

La société britannique de bureaux de changes Travelex a annoncé une profonde restructuration de ses activités avec la suppression de 1.300 emplois au Royaume-Uni.

Le groupe a souffert des conséquences de la pandémie et de l'impact de l'attaque informatique dont il a été victime fin 2019, selon un communiqué publié jeudi soir par le cabinet PwC.

Ce dernier a été nommé administrateur de la société et a conclu un accord sur sa restructuration qui permet de renflouer Travelex à hauteur de 84 millions de livres et de diminuer sa dette.

Travelex a déposé le bilan avant de passer immédiatement sous le contrôle de ses créanciers qui ont racheté certains actifs de la société, surtout les services proposées aux entreprises.

En revanche, les activités pour les particuliers, à savoir les bureaux de changes, notamment dans les aéroports, n'ont pas pu être vendus et ne sont plus viables.

"La conclusion de cette opération a permis de sauver 1.802 emplois au Royaume-Uni et 3.635 supplémentaires dans le monde, et a assuré la pérennité d'une marque connue mondialement", souligne Tony Banfield chez PwC.

"Malheureusement, la majorité de notre activité auprès des particuliers au Royaume-Uni ne peut pas se poursuivre et a entraîné le licenciement de 1.309 salariés britanniques", complète-t-il.

Travelex est présent dans plus de 50 pays et propose ses services dans 80 devises, que ce soit en ligne ou à travers son réseau de plus de 1.000 bureaux de changes et 1.000 distributeurs d'argent dans le monde.