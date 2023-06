Burak Yilmaz futur adjoint de Galtier ?

Le LOSC se souviendra de lui.

Burak Yilmaz (37 ans) raccroche les crampons. L’ancien Lillois, un des artisans majeurs du sacre des Dogues en 2021, a tenu une conférence de presse ce lundi : « J’arrête le football. Je suis très heureux et fier. Je suis ma formation d’entraîneur depuis un an. Nous sommes en contact avec Mancini et Galtier » , a-t-il déclaré. L’attaquant est resté proche de l’ex-entraîneur du PSG et lui avait même apporté son soutien au moment où pleuvaient les critiques pour ses supposées déclarations racistes.…

GD pour SOFOOT.com