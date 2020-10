Burak Y?lmaz, l'homme fort du LOSC

Cet été, le LOSC a mis la main sur un gros morceaux. À 35 piges, Burak Y?lmaz apporte désormais toute son expérience aux Dogues mais aussi un sacré caractère, trimballé dans tous les stades de Turquie où chacun a appris à le vénéré après l'avoir insulté.

À Lille, c'est l'heure du croissant. Mais aussi de l'étoile. Chaque été depuis trois ans, les Nordistes ont attiré à Luchin un nouveau Turc dans leur effectif. Il y a d'abord eu Zeki Çelik en 2018, pionnier inconnu de part et d'autre du Bosphore, devenu depuis un modèle d'intégration. Ce fut ensuite au tour Yusuf Yaz?c?, une vraie figure locale de Trabzon. Et aujourd'hui, c'est à Burak Y?lmaz, légende nationale, de venir garnir cette délégation. Et ce phénomène de cordée n'est pas étranger à l'arrivée de ce dernier :(du LOSC)De maison, Burak en a pourtant changé une paire de fois durant sa carrière. En 18 ans de carrière, l'attaquant de 35 ans a déjà fait ses cartons à dix reprises avant de tenter l'aventure dans un nouveau championnat européen.Une bougeotte qui participe à son parcours bosselé : formé à Antalyaspor, il a la particularité d'avoir joué sous les couleurs des trois grands clubs stambouliotes - Be?ikta? (2006-2008 puis 2019-2020), Fenerbahçe (2008-2010) et Galatasaray (2012-2016) - ainsi que le plus grand rival de province, Trabzonspor. Une sorte de Grand Chelem, certainement bien plus solide que ceux réalisés par Hatem Ben Arfa (OL, OM, PSG, Rennes, Bordeaux), William Gallas (Chelsea, Arsenal, Tottenham), Andrea Pirlo (Inter, Milan, Juve) et même Zlatan Ibrahimovi? (idem, mais dans un autre ordre). Pour le commun des joueurs, cette frivolité sportive vaudrait quelques bricoles. Burak Y?lmaz, plutôt que de plier, s'est au contraire nourri de ces rivalités pour s'épaissir. Et c'est là tout le mystère d'un homme que son pays a élu. Comprendre : "".