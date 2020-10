Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bundesliga : Stuttgart et Cologne se neutralisent Reuters • 23/10/2020 à 22:37









par Pierre Sarniguet (iDalgo) La cinquième journée de Bundesliga s'est ouverte avec une confrontation entre deux équipes aux dynamiques opposées. Stuttgart avait pris 7 points sur 12 alors que Cologne n'en avait pris que un seul. La mauvaise forme de l'équipe visiteuse s'est d'ailleurs illustrée d'entrée de jeu avec l'ouverture du score d'Orel Mangala dès la première minute. Heureusement, les rouges et blancs sont revenus au score grâce à un penalty transformé à la 23e minute de jeu par Andersson. Les deux équipes se sont quittées sur ce score de 1/1 et se retrouvent au 4e et 16e rang de la Bundesliga. Cette journée sera notamment marquée par le derby entre le Borussia Dortmund et Schalke 04.

