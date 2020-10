Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bundesliga : Schalke n'avance pas Reuters • 30/10/2020 à 22:53









par Pierre Sarniguet (iDalgo) Schalke 04 n'y arrive pas... Pour l'ouverture de cette sixième journée de Bundesliga, le club aux couleurs bleu et blanche n'a pas pu faire mieux qu'un match nul sur sa pelouse face à Stuttgart (1/1). Malgré l'ouverture du score de Thiaw à la 30e minute de jeu, le club de Gelsenkirchen n'a pas remporté son premier match de la saison puisque Gonzalez a égalisé sur penalty à la 56e minute de jeu. Dans ces conditions, Schalke reste bon avant-dernier avec un bilan de 2 points pris sur 18. Stuttgart de son côté va bien. Le club est quatrième et n'a plus perdu depuis la première journée.

