Bundesliga : Leverkusen engrange par Pierre Sarniguet (iDalgo) Le Bayer Leverkusen n'a pas tremblé face à Augsbourg en clôture de cette cinquième journée de Bundesliga. Après leur large succès face à Nice (6/2) en Europa League, les rouges et noirs se sont imposés à domicile 3/1. Alario a été le grand artisan de cette victoire avec un doublé (16e, 74e) avant que Diaby ne scelle le succès des siens à la 94e. Pour les visiteurs, Caligiuri avait maintenu l'espoir en égalisant à la 51e minute de jeu mais rien n'y a fait. Le club est onzième du classement tandis que le Bayer Leverkusen remonte à la 4e place.

