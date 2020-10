Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bundesliga : Leipzig toujours leader Reuters • 17/10/2020 à 18:24









Bundesliga : Leipzig toujours leader par Adonis Vesin (iDalgo) Leipzig n'a toujours pas perdu cette saison. Pour son quatrième match de championnat, le récent demi-finaliste de la Ligue des Champions a disposé d'Augsbourg 2-0 (Angelino 45e, Poulsen 66e). Son troisième succès pour un nul. Dortmund a également empoché trois nouveaux points à Hoffenheim grâce à Marco Reus (76e) et revient à une longueur du RB. Stuttgart a disposé du Herta Berlin de Lucas Tousart 2-0 (Kempf 9e, Castro 68e). Le Bayer Leverkusen a battu Mayence sur la plus courte des marges (1-0, Alario 30e). Fribourg et le Werder Brême se sont quittés dos à dos (1-1). Füllkrug, sur penalty (25e), a répondu à Lienhart (15e).

