Bundesliga : Leipzig ralenti, Dortmund battu et Augsbourg leader par Florian Burgaud (iDalgo) Journée noire, comme son maillot, pour le Borussia Dortmund. Battus 2-0 sur la pelouse d'Augsbourg, leader avec six points en deux journées et avant le match du Bayern Munich, les joueurs de Lucien Favre ont pourtant eu le ballon 81% du temps. Malgré 18 frappes dont six cadrées, ils n'ont jamais réussi à tromper Rafal Gikiewicz tandis que Felix Uduokhai (40e) et Daniel Caligiuri (54e) ont fait trembler leurs filets. L'ambiance n'est pas meilleure du côté de Leizpig qui concède le nul 1-1 à Leverkusen. Par ailleurs, le Borussia Mönchengladbach, malgré un but du Français Marcus Thuram, partage les points avec l'Union Berlin, l'Arminia Bielefield s'impose par la plus petite des marges face à Cologne et Stuttgart domine Mayence 4-1. C'était un peu la fête des promus ce samedi après-midi en Bundesliga.

