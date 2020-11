Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bundesliga : Leipzig enchaîne, l'Union Berlin se balade Reuters • 07/11/2020 à 17:45









Bundesliga : Leipzig enchaîne, l'Union Berlin se balade par Florian Burgaud (iDalgo) Ce samedi après-midi, le RB Leipzig, quelques jours après avoir battu le Paris Saint-Germain en Ligue des champions, a enchaîné sur la scène nationale en dominant Fribourg 3-0 à la maison. Le Français Ibrahima Konaté (26e) a ouvert le score avant que Marcel Sabitzer (70e) puis Angelino (89e) ne viennent donner plus d'ampleur à cette victoire. Quelques heures avant le tant attendu Klassiker, les Lipsiens reprennent la tête de la Bundesliga un point devant le Bayern Munich et le Borussia Dortmund. Par ailleurs, l'Union Berlin écrase l'Arminia Bielefeld 5-0 pour passer quatrième tandis que le Hertha Berlin s'impose aisément 3-0 à Augsbourg. Enfin, Mayence fait match nul 2-2 face à Schalke 04 malgré un but de Jean-Philippe Mateta tandis que Stuttgart et Francfort se quittent sur le même score.

