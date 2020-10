Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bundesliga : le Bayern triomphe du Hertha avec un quadruplé de Robert Lewandowski Reuters • 04/10/2020 à 20:13









Bundesliga : le Bayern triomphe du Hertha avec un quadruplé de Robert Lewandowski par Florian Burgaud (iDalgo) Comment est-ce possible ? Ce dimanche après-midi, le Polonais Robert Lewandowski a offert la victoire au Bayern Munich face au Hertha Berlin en inscrivant un quadruplé. Le buteur enfile les réalisations comme les perles alors que son équipe n'avance plus aussi bien en Bundesliga. Une semaine après avoir été défait contre Hoffenheim, les Bavarois se sont donc imposés 4-3 devant le Hertha Berlin avec un penalty inscrit dans le temps additionnel. Auparavant, les hommes d'Hansi Flick ont mené 2-0 puis ont été repris à la 71e minute de jeu. Ensuite, Lewandowski et Ngankam se sont échangés les amabilités. C'était avant le dénouement, favorable au Bayern, quatrième avec six points. Par ailleurs, Wolfsburg et Augsbourg se sont quittés sur un triste 0-0.

