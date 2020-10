Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bundesliga : le Bayern Munich et le Borussia Dortmund prennent la tête Reuters • 31/10/2020 à 17:46









par Florian Burgaud (iDalgo) À une semaine du Klassiker, le Borussia Dortmund et le Bayern Munich, avant Mönchengladbach/Leipzig, trônent au sommet de la Bundesliga avec 15 points récoltés en six journées. Les premiers se sont imposés 2-0 sur la pelouse de l'Arminia Bielefeld, promu dans l'élite il y a quelques semaines. Ce sont deux réalisations de Mats Hummels (53e, 71e) qui ont permis ce succès. Du côté des Bavarois, la première période a été parfaite à Cologne avec des buts de Thomas Müller (13e) puis Serge Gnabry (45e+1). La réduction du score de Dominick Drexler (82e) n'a pas empêché les champions d'Europe de s'imposer. Par ailleurs, Augsbourg domine Mayence, toujours bloqué à zéro point, 3-1 tandis que Francfort et le Werder Brême se séparent sur un score nul de 1-1.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.