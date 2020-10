Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bundesliga : Le Bayern assure contre le promu Reuters • 17/10/2020 à 23:31









Bundesliga : Le Bayern assure contre le promu par Pierre Sarniguet (iDalgo) Le Bayern Munich a poursuivi sur sa lancée en championnat d'Allemagne. Les récents champions d'Europe ont battu le promu Arminia Bielefeld 4/1 grâce aux doublés de Muller et Lewandowski. Ce succès des Bavarois leur permet de remonter à la deuxième place du classement à un point de Leipzig. Dans le même temps, Monchengladbach et Wolfsbourg se sont quittés sur le score de 1/1.

