Bundesliga : Francfort très réaliste à Berlin par Adonis Vesin (iDalgo) Trois tirs cadrés, trois buts. Francfort a été saignant lors de son déplacement au Herta Berlin pour la deuxième journée du championnat allemand. Le club du centre de l'Allemagne a dégainé en premier. La tête d'André Silva, sur un centre d'Almamy Touré, passait juste au-dessus (25e). Le Portugais, après une faute de Boyata discutable, ouvrait le score sur penalty (30e). Kevin Trapp sécurisait face à Lukebakio (32e, 58e, 62e) avant que ses partenaires ne creusaient l'avance (0-2, 32e). La tête de Dost venait dompter la défense berlinoise passive. Rode inscrivait le troisième but d'une frappe enroulée du gauche à l'entrée de la surface (0-3, 71e). Le Herta de Lucas Tousart se relançait après un but contre son camp de Hinteregger (1-3, 77e). Stark manquait de réduire l'écart de la tête (88e) et Barkok ratait un duel (89e). Eintracht prend provisoirement la tête de la Bundesliga.

