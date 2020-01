Bundesliga : Dortmund cartonne et régale son public

Il ne fallait pas arriver en retard ce vendredi soir au Signal Iduna Park de Dortmund. Cela tombe bien, les 25 000 supporters du Mur Jaune étaient déjà au complet près d'une heure avant le coup d'envoi. Et pour ce match contre Cologne, c'est une énorme clameur qui a accueilli le but de Raphaël Guerreiro après 52 secondes de jeu. De quoi se réchauffer alors que le thermomètre affichait un zéro degré de saison.Après sa victoire 5-3 à Augsbourg, marquée par le triplé de sa jeune recrue norvégienne Erling Haaland, le Borussia, 4e avant cette 19e journée, retrouvait son bouillant public - 81 365 spectateurs - pour son premier match officiel à domicile de l'année. Face au 13e de Bundesliga, les hommes de l'entraîneur Lucien Favre, ont rempli leur mission, avec application face à un adversaire sans relief.Les futurs adversaires du PSG en Ligue des champions ont dominé la rencontre. Marco Reus (2-0, 29e) puis Jadon Sancho (3-0, 48e) ont fait la différence. Mais l'exploit est encore venu de Haaland. La pépite de 19 ans, entrée en jeu à la 65e minute, a réalisé un doublé (77e, 87e) que le Mur Jaune a célébré comme il se doit.La défense scrutéeMais dans la perspective du 8e de finale face à Paris, c'est aussi sur le plan défensif qu'on guettait l'état de forme de Dortmund. Cette semaine, Willy Sagnol, l'ancien défenseur du Bayern Munich, n'avait-il pas assuré sur RMC que le niveau de la défense allemande cette saison allait conduire le PSG à mettre « deux valises » à son adversaire ?Aux abords du stade, avant la rencontre, les supporters des Jaune et Noir partageaient d'ailleurs cet avis. « Vu les trois buts que nous avons pris à Augsbourg, vous imaginez quand Mbappé et Neymar vont débarquer ! », s'inquiétait ainsi Aljosha, 26 ans.La prestation de ce vendredi ne rassurera pas totalement les sceptiques. Si seul Uth a trouvé la faille (3-1, 65e) pour Cologne, les ballons perdus restent nombreux et ...