Bundesliga, démission à domicile depuis la reprise

Ce week-end, un seul club a réussi à s'imposer chez lui en Bundesliga : le Bayern Munich, avec un but à la 86e minute. Contre six victoires à l'extérieur... Une habitude allemande, depuis la reprise à huis clos : lors de chaque journée, les équipes qui reçoivent ont un mal fou à faire bonne figure. Une inversion des conventions qui pouvait être attendue, mais pas dans ces proportions.

Deux fois moins de victoires

Il s'en est fallu de très, très peu. Lorsqu'il a planté le but décisif sur un centre de Benjamin Pavard contre le Borussia Mönchengladbach à quatre minutes de la fin du temps réglementaire ce samedi, Leon Goretzka ne pouvait pas savoir qu'il offrait la seule victoire locale de la 31journée à la Bundesliga. Enfin, peut-être qu'il s'en doutait finalement un peu. Car depuis la reprise du championnat après l'interruption du football en raison de la pandémie de coronavirus, les équipes allemandes ne savent plus gagner à la maison.Ce week-end, Leipzig et le Borussia Dortmund se sont ainsi respectivement imposés à Hoffenheim et à Düsseldorf quand le Werder Brême ou l'Eintracht Francfort sont allés exploser Paderborn et le Hertha Berlin. De leur côté, l'Union Berlin et Augsbourg ont arraché un succès de leur déplacement à Cologne et Mayence. Quant à Wolfsburg et Schalke 04, ils n'ont pas su mieux faire que des partages de points dans leur antre contre Fribourg et le Bayer Leverkusen. Bilan définitif : un succès à domicile, six à l'extérieur et deux nuls.Il suffit de contempler les chiffres pour se convaincre que la 31journée n'est pas un fait isolé, ou ne découle pas que de la (mal)chance. Avant l'arrêt, le pourcentage de victoires à domicile atteignait 43,3% sur l'exercice en cours (un chiffre qui monte même à 45%, si l'on prend les deux dernières saisons) contre 34,8% pour celui à l'extérieur (21,9% de nuls). Depuis le 16 mai, date du début de la 26journée (et du retour de la compétition) et avant même cette 31journée ? 47,8% de succès... à l'extérieur, contre 21,7% à domicile (30,4% de nuls) ! Autrement dit, en cette période particulière de huis clos et de sollicitation physique jamais observée durant laquelle les téléspectateurs n'ont pas