information fournie par So Foot • 06/11/2023 à 14:57

Bulgarie-Hongrie se jouera à huis-clos à cause des « risques d'émeutes »

Bulgarie-Hongrie se jouera à huis-clos à cause des « risques d'émeutes »

Mieux vaut prévenir que guérir.

La rencontre des éliminatoires pour l’Euro 2024 entre la Bulgarie et la Hongrie, prévue le 16 novembre, sera jouée à huis-clos. L’annonce a été faite par la Fédération bulgare de football, qui explique cette décision par le risque « d’émeutes imminentes et d’un sérieux risque de troubles à l’ordre public » . La demande émanerait de l’UEFA elle-même, qui a évalué à « haut risque » ce match . Les supporters hongrois s’étaient déjà fait remarquer en déplacement fin 2021 en Angleterre pour des insultes racistes et un début de bagarre avec les forces de l’ordre locales.…

DC pour SOFOOT.com