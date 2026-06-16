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Bukayo Saka pense que la pause fraîcheur « peut être utile »
information fournie par So Foot 16/06/2026 à 01:09

Bukayo Saka pense que la pause fraîcheur « peut être utile »

Bukayo Saka pense que la pause fraîcheur « peut être utile »

Deux minutes pour comprendre. Avant l’entrée en lice de l’Angleterre, mercredi soir (22 heures), contre la Croatie, Bukayo Saka est apparu particulièrement détendu en conférence de presse . Interrogé sur l’utilité de la pause fraîcheur, intervenant en milieu de première et de deuxième période, l’ailier des Three Lions a botté en touche avec le sourire, sans pour autant se montrer inintéressant.

« Je suis cool »

« Je pense que ça dépend. Évidemment, si on domine et qu’on a le vent en poupe, on aimerait bien continuer. Mais oui, j’imagine que dans certains cas, ça peut être utile, quand on joue sous une chaleur extrême » , a-t-il d’abord glissé. La veille, Rudi Garcia, sélectionneur de la Belgique, estimait aussi qu’elle pouvait avoir de sacrées vertus : « Pour moi, c’est davantage une pause coaching qu’une pause fraîcheur. Si on est assez malins, cela peut avoir un impact. »

EL pour SOFOOT.com

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