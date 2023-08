Bukayo Saka : « Lire la Bible a changé mon état d’esprit »

Aussi doué en interview que sur le terrain.

Dans un long entretien accordé à France Football, Bukayo Saka – auteur 15 buts et 11 passes décisives la saison dernière toutes compétitions confondues – est revenu sur son enfance, l’Académie d’Arsenal et ses ambitions. Mais l’ailier de 21 ans, qui « a toujours eu l’impression d’être malin » à l’école a aussi évoqué deux choses primordiales à ses yeux, à commencer par la foi. « J’ai foi en Dieu, beaucoup, et en moi. Avoir cette détermination de vouloir réussir quelque chose de grand fait que je ne me suis jamais imposé de limite » , explique la pépite des Gunners. …

TM pour SOFOOT.com