Budgets de l'Etat et de la Sécu: 4 textes pour rénover le cadre au menu du Sénat

A quelques semaines du début du marathon budgétaire au Parlement, le Sénat à majorité de droite s'apprête à voter lundi soir une série de textes pour mieux "piloter" le budget de l'Etat et celui de la sécurité sociale à long terme et les rendre plus "transparents".

Examinées en première lecture, ces propositions de loi, déjà votées en juillet par l'Assemblée nationale, consacrent le principe de "pluriannualité" des budgets afin de contrôler l'évolution des dépenses publiques avec davantage de recul.

Votée généralement en début de législature, la loi de programmation des finances publiques devra indiquer en "milliards d'euros constants" les dépenses attendues dans les années qui suivent.

Puis chaque automne, le budget mentionnera un "compteur des écarts" entre les dépenses prévues dans la trajectoire pluriannuelle et celles finalement établies pour l'année à venir. Les parlementaires pourront ainsi interpeller le gouvernement sur les écarts constatés.

Ces textes "rationalisent" aussi le calendrier des discussions budgétaires avec une séquence en avril fusionnant les débats sur le programme de stabilité et l'orientation des finances publiques.

La pratique du "printemps de l'évaluation", lancée durant cette législature pour évaluer les politiques publiques, est également consacrée dans la loi.

Ces propositions de loi vont "rénover" la "Constitution financière" de la France, la loi organique relative aux lois de finances (LOLF), promulguée en 2001.

Les rapporteurs des textes au Sénat Jean-François Husson (LR) et Claude Raynal (PS) ont émis des réserves quant à l'opportunité de les examiner dans le contexte actuel, "au sortir d'une crise sanitaire et économique majeure" et à quelques mois de l'élection présidentielle.

Tout en approuvant de nombreuses mesures de simplification, les sénateurs ont proposé plusieurs modifications. Ils ont notamment souhaité plafonner les reports de crédits de paiement à 5% des crédits ouverts.

Même démarche pour le budget de la Sécurité sociale, avec là encore des modifications proposées par les sénateurs.

Ils ont notamment adopté en commission un amendement du rapporteur centriste Jean-Marie Vanlerenberghe étendant le périmètre des Lois de financement de la sécurité sociale à l'assurance chômage.

La commission des Affaires sociales du Sénat a également souhaité instaurer, à compter du PLFSS 2025, une "règle d'or" destinée à assurer l'équilibre des comptes sociaux à moyen terme.

Députés et sénateurs tenteront par la suite de s'accorder sur des textes communs en commissions mixtes paritaires. En cas d'échec, de nouvelles lectures seront organisées dans chacune des chambres, l'Assemblée nationale ayant le dernier mot.