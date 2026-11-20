Budget : surtaxe sur les entreprises, retraites... quels sont les points ce qui font débat ?

( AFP / THOMAS SAMSON )

Le Sénat débattra jusqu'à un vote prévu le 9 décembre.

Le projet de budget de l'Etat pour 2027 est examiné à partir de ce vendredi 20 novembre au Sénat, dans sa version initiale, qui en débattra jusqu'à un vote prévu le 9 décembre. Dominée par la droite et les centristes, la chambre haute compte l'adopter tout en le modifiant et espère même améliorer le déficit en faisant six milliards d'économies supplémentaires.

Le suspense reste entier sur l'outil que le gouvernement voudra utiliser pour mettre en oeuvre son budget à la fin de l'automne et surmonter son absence de majorité à l'Assemblée nationale. Deux options tiennent la corde : le 49.3, qui permet de retenir certaines mesures supplémentaires ou certains compromis trouvés par exemple au Sénat, à condition de résister à la censure; ou les ordonnances, procédure inédite qui implique a priori d'en rester à la copie initiale.

Retour sur les points qui font débat.

Retraites

Pour ramener le déficit à 5% contre 5,4% en 2026, le gouvernement propose un "effort" de 43 milliards d'euros. Quelque 5,5 milliards d'euros visent les retraités, une économie répartie entre deux mesures. L'une concerne la désindexation partielle des pensions, qui suivent d'ordinaire l'inflation, et figure dans le budget de la Sécurité sociale. L'autre concerne la réforme d'un abattement forfaitaire de 10% dont bénéficient les retraités (à 3.000 euros contre 4.439 aujourd'hui). Le Sénat souhaite concentrer l'effort sur ce volet fiscal, pour permettre en contrepartie de maintenir l'indexation des pensions. Mais le débat s'annonce incertain autour de ce volet.

Baisse de surtaxe sur les entreprises

Malgré une levée de boucliers, les entreprises sont également sollicitées. Toutefois, et au grand dam de la gauche, la surtaxe d'impôt sur les sociétés des grandes entreprises, en vigueur depuis 2025, serait cette année abaissée à 5 milliards d'euros (contre 7,3 actuellement). Le Premier ministre Sébastien Lecornu a annoncé son souhait de passer à 10.000 euros le plafond de défiscalisation des heures supplémentaires. Pour faire entrer de l'argent dans les caisses, et financer le développement de carburants durables, une taxe sur les fournisseurs de kérosène est prévue. Celle sur les bénéfices des sociétés concessionnaires d'autoroute serait alourdie de quelque 800 millions d'euros.

Autre taxe, autre colère : faire passer de 10 % à 20 % la TVA sur certains abonnements à des services de télévision, à l'instar de Canal+. Le Sénat devrait s'y opposer. Deux niches fiscales critiquées chaque année ne sont pas touchées à ce stade : le pacte Dutreil, qui favorise la transmission d'une entreprise à ses enfants, et le crédit impôt recherche (CIR). Un nouveau "pacte Papin" serait aussi instauré pour favoriser les transmissions à ses salariés.

Ménages

Le barème de l'impôt sur le revenu sera bien indexé sur l'inflation, ce qui évitera des hausses d'impôts généralisées pour les ménages. Mais plusieurs mesures d'économies les visent, notamment sur les aides personnalisées au logement (APL). Une mesure prévoyant d'assujettir partiellement à l'impôt sur le revenu les indemnités journalières pour les affections de longue durée (ALD) pourrait être alourdie au Sénat, qui propose aussi de supprimer la demi-part fiscale à vie des parents ayant élevé seul pendant au moins 5 ans un enfant pendant qu'il était mineur. À ce stade de la discussion, les ménages aisés ne sont pas davantage sollicités. La contribution différentielle sur les hauts revenus (CDHR) est maintenue, pour un gain espéré de 600 millions d'euros.

Collectivités

Les collectivités seront aussi mises à contribution, à travers divers mécanismes portant sur la part de TVA qui leur sont affectées, ou via une nouvelle "contribution progressive" dont elles devront s'acquitter, pour un effort d'environ 5,5 milliards d'euros. Le Sénat, "chambre des territoires", réduira fortement la facture, d'au moins trois milliards d'euros.

Réponse aux crises

Depuis la rentrée, le gouvernement a fait une série d'annonces pour remédier à différentes crises : agricole, lycéenne et du pouvoir d'achat. La traduction financière de ces annonces peine encore à apparaître dans le budget, mais plusieurs amendements gouvernementaux pourraient venir y remédier au cours de la discussion.