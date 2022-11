Budget Sécu: les biologistes libéraux bientôt en grève saluent la main tendue du Sénat

Les biologistes libéraux engagés dans un bras de fer avec le gouvernement autour d'un coup de rabot de 250 millions d'euros qui leur est demandé dans le projet de budget 2023 de la sécu, ont salué vendredi un vote du Sénat qui "rouvre la voie à une solution négociée".

La Haute assemblée a voté un amendement au projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2023 (PLFSS) transformant cette "baisse pérenne en contribution exceptionnelle de 250 millions d'euros en 2023", une "solution qui va dans le bon sens", a réagi dans un communiqué l'Alliance de la biologie médicale qui représente les laboratoires (Biogroup, Cerba, Eurofins, Inovie, Synlab).

Selon l'ABM, cette alternative permet de "sortir de l'ultimatum que nous imposait le gouvernement et rouvre la voie à une solution négociée". Son porte-parole, Alain Le Meur, appelle le gouvernement et l'Assemblée nationale "à se saisir de cette opportunité de sortir du conflit par le haut", en maintenant l'amendement du Sénat dans le texte final.

Les biologistes ont appelé les laboratoires d'analyse médicale à une "grève reconductible" à partir de lundi pour protester contre le gouvernement qui entend imposer aux laboratoires --dont les bénéfices ont fortement progressé en raison des tests réalisés pendant la crise sanitaire-- une économie de 250 millions d'euros, via le PLFSS.

Les biologistes souhaitent que cette ponction soit limitée à 250 millions d'euros, et sur la seule année 2023, alors que l'Assurance maladie envisage selon eux une "nouvelle proposition de rabot plus salée encore", avec 280 millions l'an prochain, puis 322 millions par an jusqu'en 2026.

Un vote solennel sur l'ensemble du projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) --frappé d'un 49.3 à l'Assemblée nationale-- sera organisé mardi.

juc/grd/dch