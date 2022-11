Budget Sécu: le Sénat s'oppose à un transfert de charge à la branche famille

Le Sénat s'est opposé mardi, lors de l'examen en première lecture du projet de budget de la Sécu, au transfert des deux milliards versés au titre du "congé maternité post-natal" de la branche maladie, dans le rouge, à la branche famille, excédentaire.

Les sénateurs, de droite comme de gauche, ont adopté un amendement de la rapporteure générale Elisabeth Doineau (centriste) supprimant ce transfert voulu par le gouvernement.

Pour la présidente LR de la commission des Affaires sociales, Catherine Deroche, "c'est un problème sanitaire" qui doit rester dans la branche maladie.

"La politique familiale en France n'est pas assez ambitieuse, il faut y mettre les moyens", a affirmé la rapporteure.

"Ce transfert n'entame pas la détermination du gouvernement à mener une politique familiale ambitieuse", a assuré pour sa part le ministre Jean-Noël Barrot, soulignant que la branche famille resterait malgré tout "excédentaire à hauteur de 700 millions d'euros".

"C'est une embrouille tout ça", a réagi René-Paul Savary (LR). "Moins c'est moins", a renchéri Cathy Apourceau-Poly (CRCE à majorité communiste), appelant à "garder les branches et leurs missions dévolues".

"En transférant les congés post-accouchement, vous les rapprochez du congé paternité, pris en charge par la branche famille", avait déclaré lundi lors de la discussion générale la socialiste Laurence Rossignol. "Or le congé des indemnités journalières post-accouchement ne sert pas à s'occuper de l'enfant : il sert au soin et au repos de la mère, ce n'est pas un congé à option !", avait-elle développé. "Par la suite, on demandera à l'un des deux parents qui prendra le congé post-accouchement", selon Mme Rossignol.