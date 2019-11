Budget Sécu: le Sénat propose de taxer davantage les complémentaires santé

Le Sénat à majorité de droite a adopté jeudi dans le cadre du projet de budget de la Sécurité sociale, contre l'avis du gouvernement, un amendement visant à taxer davantage les organismes complémentaires, anticipant une possible hausse de leurs tarifs.

"Ces organismes font part de plus en plus ouvertement de leur intention d'augmenter leurs tarifs au fur et à mesure de l'application du +reste à charge zéro+", a affirmé le rapporteur général Jean-Marie Vanlerenberghe (centriste).

"Une telle attitude ne serait pas acceptable", a-t-il mis en garde, souhaitant avec cet amendement adopté en première lecture envoyer "un message clair".

Le secrétaire d'Etat Olivier Dussopt a indiqué partager l'objectif que le "reste à charge zéro" ne se traduise pas par une augmentation des cotisations, mais a dit craindre qu'une majoration de taxe entraîne "mécaniquement" une telle augmentation. Il a appelé à laisser "le travail" se faire entre la ministre de la Santé Agnès Buzyn et les complémentaires santé.

"La majorité sénatoriale souhaite que les organismes complémentaires, communément appelés mutuelles, fassent, comme tout le monde, des efforts de gestion", a pour sa part affirmé le groupe LR dans un communiqué, jugeant "indécente" une possible augmentation de 3% des cotisations.

"Aujourd'hui, les mutuelles ont des frais de gestion déraisonnables. 7,5 milliards d'euros, dépassant ceux de la Sécurité sociale qui prend pourtant en charge 6 fois plus de dépenses de santé", ont ajouté Les Républicains.