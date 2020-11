Budget Santé: nouveau vote du Sénat pour réformer l'aide médicale aux migrants

Le Sénat dominé par l'opposition de droite a voté une nouvelle fois lundi, contre l'avis du gouvernement, en faveur d'une réforme de l'aide médicale d'Etat (AME) couvrant les étrangers en situation irrégulière, afin de la recentrer sur les soins indispensables.

Les sénateurs ont approuvé en première lecture, à main levée, le budget pour 2021 de la "mission santé", des dépenses de l'Etat de 1,39 milliard qui ne figurent pas dans le budget de la Sécurité sociale. Il prévoit une hausse des crédits de l'aide médicale d'Etat de 140 millions d'euros pour un total d'un peu plus d'un milliard.

Le Sénat a adopté, par 215 voix pour et 125 voix contre, des amendements des rapporteurs LR Christian Klinger et Annie Delmont-Koropoulis visant à remplacer l'AME par une "aide médicale de santé publique". La prise en charge serait limitée à un panier de soins "nécessaires" ou "utiles" (maladies graves, soins urgents, grossesse, vaccinations, prévention).

La gauche et le groupe RDPI à majorité En marche ont voté contre. Pour le secrétaire d'Etat Adrien Taquet, "il est impératif de préserver" l'AME, dispositif "essentiel pour soigner ces personnes fragiles, mais il est également de notre devoir d'en limiter les abus et détournements possibles". "C'est tout le sens des mesures qui ont été prises en 2019 et 2020 par le gouvernement, qui ont été entravées par la crise sanitaire actuelle", a-t-il poursuivi.

"Le débat est pollué par une posture politique", a regretté à gauche Bernard Jomier (PS).

"Il y a cinq ans, l'AME c'était à peu près 500 millions, en 2021 ce sera 1,1 milliard", a fait valoir Roger Karoutchi (LR).

"Ces amendements sont par définition des amendements d'appel, personne n'imagine que l'Assemblée nationale les votera", a-t-il ajouté.

Le Sénat a également voté un amendement de Mme Delmont-Koropoulis visant à financer des actions type maraudes ou barnums de dépistage, pour "aller à la rencontre des personnes en situation irrégulière" et leur proposer des examens.

Parmi les autres modifications apportées, toujours avec un avis défavorable du gouvernement, les sénateurs ont voté, à l'initiative d'Elisabeth Doineau (centriste), des crédits pour la prévention de l'endométriose (2 millions d'euros) et la recherche sur la maladie de Lyme, transmise par les tiques (5 millions).