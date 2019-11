Budget santé: le Sénat relance le débat sur l'AME pour les soins des migrants

Le Sénat a relancé vendredi le débat sur l'Aide médicale d'Etat (AME), lors de l'examen en première lecture du budget "Santé" pour 2020, sa majorité de droite se divisant sur un amendement pour la transformer en "aide médicale d'urgence".

Début novembre, l'Assemblée nationale a adopté une série d'amendements du gouvernement réformant l'AME, au lendemain de l'annonce par Edouard Philippe d'un plan immigration.

Ces amendements, fermement condamnés à gauche et rejetés par une poignée de députés LREM, ont conduit à une baisse de 15 millions d'euros de l'enveloppe accordée à l'AME, ramenant ses crédits à 919 millions d'euros.

Ils instaurent en particulier une procédure d'accord préalable pour certains soins non urgents.

Pour les demandeurs d'asile, un délai de carence de trois mois pour l'accès à la couverture santé de base (PUMa) est instauré, hors soins urgents.

Même si l'AME ne représente que 0,5% des dépenses de l'assurance maladie, "nous devons être responsables pour lutter contre les fraudes et les abus", a affirmé la secrétaire d'Etat Christelle Dubos. "On ne remet pas en cause les principes", a-t-elle assuré.

Mme Dubos s'est opposée à la proposition de la commission des Finances visant à transformer l'AME en "aide médicale d'urgence", avec un panier de soins limité et conditionné au paiement d'un "droit de timbre" de 30 euros.

Pour la secrétaire d'Etat, comme pour plusieurs orateurs de différents bords, ces mesures restrictives seraient contre-productives, avec des pathologies soignées avec retard.

L'amendement tirant les conséquences budgétaires de cette proposition de réforme a été rejeté à une voix près, par 148 voix contre (PS, LREM, RDSE à majorité radicale, CRCE à majorité communiste) et 147 pour (majorité du groupe LR). La plupart des sénateurs centristes n'ont pas pris part au vote, tandis que la majorité du groupe Indépendants s'est abstenue.

Le rapporteur spécial Alain Joyandet (LR) a défendu la volonté de "trouver un équilibre entre rigueur budgétaire et humanisme".

Colette Mélot (Indépendants) a dit son opposition à "une transformation aussi radicale".

A gauche, Bernard Jomier (PS) a accusé le gouvernement d'avoir "lancé et alimenté une polémique détestable sur l'AME". "Vous remettez en cause l'accès universel aux soins en stigmatisant la population étrangère", a lancé Laurence Cohen (CRCE).

Le Sénat a adopté à main levée les crédits de la mission Santé (1,1 milliard d'euros), avec une série d'amendements visant à mobiliser une partie des 15 millions d'euros gagnés sur l'enveloppe AME pour des actions de prévention et de recherche sur diverses pathologies: VIH et infections sexuellement transmissibles, mucoviscidose, drépanocytose ou encore maladie de Lyme, transmise par les tiques.