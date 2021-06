Budget rectificatif pour 2021 : près de 20 milliards pour renflouer les aides aux entreprises

Si ces dépenses supplémentaires vont renflouer les soutiens d'urgence, les critères d'attribution de ces aides vont peu à peu se durcir, au rythme de la levée des restrictions sanitaires liées à l'épidémie de Covid-19.

(De gauche à droite) Les ministres de l'Industrie, Agnès Pannier-Runacher, de l'Economie Bruno Le Maire, des Comptes publics Olivier Dussopt et des PME Alain Griset, en juillet 2020. ( AFP / LUDOVIC MARIN )

Près de 20 milliards d'euros de nouvelles dépenses : le gouvernement va adopter mercredi 2 juin en conseil des ministres un budget rectificatif pour 2021 afin de prolonger les aides aux entreprises, qui doivent toutefois se réduire progressivement à mesure de l'amélioration attendue sur le front sanitaire. L'essentiel de ces dépenses, soit 15,5 milliards d'euros, viendront ainsi renflouer les soutiens d'urgence , avec notamment 6,4 milliards d'euros pour l'activité partielle, 3,4 milliards d'euros pour le fonds de solidarité et 4 milliards pour la compensation des exonérations de charges. "C'est de l'argent public, beaucoup d'argent public, que la France consacre à aider à sortir de la crise les entreprises et les Français", a commenté mardi devant les députés le ministre des Comptes publics, Olivier Dussopt.

Toutefois, les critères d'attribution de ces aides vont peu à peu se durcir , au rythme de la levée des restrictions sanitaires liées à l'épidémie de Covid-19. "Nous sommes arrivés à ce moment de la sortie du 'quoi qu'il en coûte', mais nous le faisons progressivement", avait ainsi indiqué la semaine dernière le ministre de l'Économie Bruno Le Maire sur France Inter .

Outre ces dépenses d'aides d'urgence, le texte apportera aussi des moyens pour le fonds de transition dédié aux besoins de financement des entreprises, et entérinera la prolongation de l'accès aux prêts garantis par l'Etat (PGE) jusqu'à la fin de l'année. Ce collectif budgétaire intégrera également des annonces récentes du gouvernement, comme les 700 millions d'euros alloués au maintien des places d'hébergement d'urgence, 300 millions d'euros pour les indemnisations des agriculteurs touchés par le gel, ou encore 400 millions d'euros notamment pour le "Pass'Sport" et le programme "Quartiers d'été".

Conséquence de ces nouvelles dépenses : le texte, qui sera examiné à partir du 11 juin à l'Assemblée, inclut également l'aggravation des prévisions de déficit public et de dette . Le premier est désormais attendu à 9,4% du PIB, contre 8,5% prévus précédemment et 9,2% enregistré en 2020. La dette devrait elle grimper à 117,2% du PIB, contre près de 122% attendus auparavant, et les 115,1% atteints l'an dernier. En revanche, le gouvernement a confirmé sa dernière prévision de croissance de 5%, une prévision qu'il concède prudente, même si Bercy reste confiant dans la vigueur de la reprise dans les mois à venir.