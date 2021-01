Budget rectificatif à la fin du trimestre, selon Saint-Martin

Compte tenu du couvre-feu à 18H qui coûte environ 10 milliards d'euros chaque mois à l'Etat, et d'un reconfinement "de plus en plus crédible", le rapporteur général du budget à l'Assemblée a tablé dimanche sur un projet de loi de finances rectificative à la fin du trimestre.

Un reconfinement est "de plus en plus une hypothèse crédible" même si "nul ne le sait", a déclaré Laurent Saint-Martin (LREM) dimanche au micro de Radio J, tout en assurant que "reconfinement ou pas, l'Etat sera en soutien".

"Aujourd'hui avec un couvre-feu à 18H, et avec les situations de restrictions actuelles, il faut savoir que les aides coûtent environ 6 à 7 milliards d'euros par mois à l'Etat", a-t-il indiqué en précisant qu'il ne parlait que des dépenses et pas du manque à gagner pour l'Etat.

"Si vous ajoutez le manque à gagner, puisqu'une entreprise qui fonctionne moins bien paye évidemment moins d'impôts, on dépasse allègrement les 10 milliards d'euros par mois", a estimé le rapporteur général du budget à l'Assemblée.

"En confinement, si on est sur le format du mois de novembre dernier, cela va probablement coûter encore plus cher (...) ça peut approcher les 15 milliards d'euros toutes dépenses et non-ressources confondues", selon le député du Val-de-Marne.

D'après lui, il faudra un nouveau collectif budgétaire "probablement à la fin du premier trimestre (...) fin mars-début avril, mais cela peut-être accéléré en fonction des besoins".

"Un projet de loi de finances rectificative est à porter devant les parlementaires quand nous avons besoin de recharger les crédits, c'est-à-dire que ce que nous avions voté est insuffisant. Ce que nous avons fait déjà à quatre reprises durant l'année 2020", a-t-il rappelé.

Par ailleurs, "chaque nouvelle mesure restrictive rend de plus en plus difficile l'objectif de 6% de croissance" du PIB français en 2021, a estimé Laurent Saint-Martin. "Nous serions plus proche des 5% que des 6% s'il y avait un nouveau confinement" de trois semaines, et la baisse pourrait être de "1,5 point" en cas de confinement plus long, mais "cela dépendra de qui est impacté", a-t-il ajouté.

Le ministre de l'Économie Bruno Le Maire a promis jeudi un soutien "total" à l'économie "tant que la pandémie sera là".