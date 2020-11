Budget: opposition et gouvernement s'accrochent sur le financement des collectivités

Les oppositions ont dénoncé jeudi à l'Assemblée nationale "l'ingratitude" de l'Etat à l'égard des collectivités territoriales à l'occasion du débat sur leur budget 2021, une accusation rejetée par le gouvernement qui assure avoir renforcé leurs moyens.

Avec la suppression de la taxe d'habitation et la baisse des impôts de production prévue dans le plan de relance, le député Robin Réda (LR) s'est inquiété du "contexte d'incertitude pour les finances locales", malgré les compensations prévues par l'Etat.

"Il nous est permis de douter de la sincérité d'une compensation à l'euro près qui n'a jamais été qu'un supplétif temporaire à la baisse des ressources des collectivités", a-t-il affirmé, déplorant la méthode suivie pour la baisse des impôts de production.

"Une bonne mesure mais prise brutalement hors de toute réforme des ressources des collectivités territoriales", a-t-il expliqué.

Pour sa part, le député communiste Sébastien Jumel s'est élevé contre "un Etat ingrat qui demande beaucoup et donne peu", dénonçant une "mise sous tutelle" des collectivités.

"La facture s'allonge pour promouvoir votre politique fiscale de l'offre", a-t-il dénoncé.

Le député corse Jean-Félix Acquaviva (Libertés et Territoires) a également déploré que "les collectivités, d'année en année, collectent toujours moins de ressources propres et reçoivent toujours plus de dotations de l'Etat, renforçant ainsi leur dépendance à son égard".

La ministre de la Cohésion des Territoires, Jacqueline Gourault, a rejeté ces accusations. Avec des crédits de paiement de 3,9 milliards d'euros prévus pour 2021, elle a défendu un "renforcement des moyens accordés aux collectivités locales".

"L'année prochaine, elles recevront même de l'Etat des moyens plus élevés qu'en 2020 avec une augmentation des concours financiers de 1,2 milliard" d'euros, a-t-elle souligné.

Le député (LREM) Rémy Rebeyrotte a estimé que "l'Etat était au rendez-vous".

"Le soutien de l'Etat est une très bonne nouvelle pour nos collectivités territoriales mais surtout pour nos concitoyens, a-t-il affirmé.

L'annonce de la baisse des impôts de production avait suscité en septembre une réponse virulente de l'Association des maires de France (AMF).

Son premier vice-président, André Laignel, maire (PS) d'Issoudun (Indre), avait fait part d'un "total désaccord" avec l'Etat.

"Une fois de plus, le gouvernement, lorsqu'il veut faire des cadeaux, puise dans la caisse du voisin", a-t-il affirmé.