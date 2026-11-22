Le président Emmanuel Macron lors de l’inauguration de l’exposition "Fabriqué en France" au palais de l’Élysée, à Paris, le 20 novembre 2026 ( POOL / Aurelien Morissard )

Emmanuel Macron va-t-il graver dans la Constitution une "règle d'or" budgétaire ? Le projet, évoqué dimanche dans la presse, lui permettrait de quitter l'Elysée sur une mesure emblématique, rassurante pour les marchés, mais il est aussi raillé pour son arrivée tardive face à une dette publique sans cesse plus abyssale depuis 2017.

Selon La Tribune Dimanche, le chef de l'Etat réfléchit à convoquer le Congrès à Versailles, réunissant députés et sénateurs, pour faire approuver ce "Graal" de l'orthodoxie financière, encadrant les déficits publics, qui a fait la réputation de l'Allemagne mais reste un serpent de mer en France.

Le vote pourrait avoir lieu dès janvier, soit quatre mois avant la fin du quinquennat. Interrogé par l'AFP, l'Elysée n'a fait aucun commentaire. Mais selon des sources concordantes, le Premier ministre Sébastien Lecornu a entamé des consultations pour voir quelles options sont "politiquement et techniquement praticables".

La candidate du Rassemblement national Marine Le Pen, favorite des sondages pour la présidentielle, a approuvé l'idée en même temps qu'elle en a revendiqué la primeur.

Le président du RN, Jordan Bardella, lors d'une conférence de presse à Paris, le 17 novembre 2026 ( AFP / Kenzo TRIBOUILLARD )

"C'est nous qui l'avons demandée. Ce serait dommage qu'on ne la soutienne pas. Je suis ravie qu'Emmanuel Macron ait entendu Jordan Bardella", a-t-elle déclaré sur France 2 et France Inter.

Le président du RN a demandé le 5 novembre au chef de l'Etat d'enclencher en urgence une réforme de la Constitution pour y inscrire une règle d'or alors que le débat sur l'adoption du budget 2027 piétine et que les taux d'intérêt s'envolent, laissant craindre une crise financière à l'approche de la présidentielle.

"Vidé le coffre"

Le candidat LR Bruno Retailleau avait souhaité de son côté que se tienne un référendum sur cette question.

Le candidat LR à la présidentielle, Bruno Retailleau, le 19 novembre 2026 à Paris ( AFP / Anne-Christine POUJOULAT )

L'instauration d'une règle d'or budgétaire, sous une forme ou une autre, est également envisagée par les candidats du bloc central, Édouard Philippe et Gabriel Attal.

"Inscrire la règle d'or dans la Constitution serait une bonne chose", a jugé Bruno Retailleau.

"Qu'Emmanuel Macron attende le dixième budget ultradéficitaire voté sous sa présidence pour l'envisager en dit long sur ce président qui aura attendu d'avoir vidé le coffre pour se décider à y mettre un verrou", a-t-il toutefois ironisé.

Selon La Tribune Dimanche, le vote au Congrès, à la majorité des trois cinquièmes - atteignable avec les voix du RN, de la droite et du centre - porterait sur un projet de loi constitutionnelle déjà adopté dans les mêmes termes par les deux chambres en 2011, à la fin du mandat de Nicolas Sarkozy, mais qui n'avait pas été mené à son terme.

Marine Le Pen, candidate du RN à la présidentielle, lors d'une conférence de presse à Paris, le 17 novembre 2026 ( AFP / Kenzo TRIBOUILLARD )

Marine Le Pen a toutefois jugé que le texte de 2011 n'était pas d'aussi "bonne facture" que la règle d'or proposée par le RN, laissant entendre que le texte pourrait devoir être amendé et nécessiter alors une nouvelle lecture dans les deux chambres.

"De nouveau respectée"

Le texte de 2011 prévoyait la définition de trajectoires pluriannuelles de retour à l'équilibre des finances publiques, auxquelles les budgets de l'Etat et de la Sécurité sociale auraient dû se conformer.

Avec cette règle d'or, "chaque budget devrait respecter une trajectoire de retour à l'équilibre, sous le contrôle du Conseil constitutionnel", a relevé l'ancien ministre de l'Économie et commissaire européen Thierry Breton sur BFMTV.

"La France reprendrait en main le destin de ses finances publiques et retrouverait tout son crédit. Auprès des marchés, la prime de risque sur sa dette baisserait et la charge des intérêts s'allègerait. Auprès de ses partenaires européens, sa parole serait de nouveau respectée", a-t-il estimé.

"C'est une forme d'assurance vie pour un opérateur de marché", renchérit une source proche du dossier.

À gauche, l'Insoumis Éric Coquerel, président de la Commission des Finances à l'Assemblée, a dénoncé pour sa part une "réforme majeure qui limiterait drastiquement la capacité des prochains gouvernements à conduire une autre politique économique", "alors même que le décennat Macron a fait grimper notre dette de 1.360 milliards d'euros".

Il a invoqué le cas de l'Allemagne qui, à l'inverse, a assoupli son "frein à l'investissement" en mars 2025 pour financer un plan massif d'investissements dans la défense en réaction à l'offensive russe en Ukraine.

"La révision de 2011 n'a rien à voir avec un plafond de déficit ou de dette, ( ..) elle instaure des budgets PLURIANNUELS OBLIGATOIRES ! C'est la condition du retour à l'équilibre, du long terme et de la stabilité fiscale !", a répliqué le Haut-commissaire au Plan et ancien ministre d'Emmanuel Macron Clément Beaune sur X.