Budget: LR propose 25 mds EUR d'économies et 10 de baisses d'impôts

"Notre pays est le cancre de l'UE": les Républicains (LR) ont présenté mardi leur contre-budget pour 2024 afin de redresser les finances publiques avec 25 milliards d'euros d'économies notamment sur le chômage et plus de 10 milliards de baisses d'impôts pour les ménages et les entreprises.

"Nous voulons être le parti de la baisse d'impôts et de la hausse des salaires", a affirmé le patron de LR Eric Ciotti lors de la présentation à la presse du contre-budget élaboré par le parti et publié à l'occasion du début à l'Assemblée nationale de l'examen du projet de loi de finances pour 2024.

Selon la droite, ses mesures permettraient à l'Etat de diminuer le déficit public à 4% du PIB l'an prochain, contre 4,4% prévu par le gouvernement, afin d'accélérer le retour de la France sous la barre des 3%.

Qualifiant le pays de "cancre", le président du groupe LR à l'Assemblée nationale, Olivier Marleix, a assuré que si les finances publiques n'étaient pas redressées la France sera la "dernière" à revenir aux 3% du PIB en 2027.

"L'objectif de ce contre-budget est de porter une baisse des prélèvements obligatoires (...) au service de la compétitivité et du pouvoir d'achat des Français", a expliqué M. Ciotti, qui plaide pour une diminution pour les entreprises d'un milliard d'euros de la CVAE, un impôt de production que le gouvernement a commencé à diminuer.

Pour les ménages, LR propose notamment de baisser le prix du carburant de 10% en réduisant les taxes, ainsi qu'une réduction de l'impôt sur les successions.

Pour faire face à la baisse "préoccupante" de la natalité, Annie Genevard, la secrétaire générale des Républicains, prévoit de "rehausser le quotient familial à 2.750 euros par demi-part" contre 1.759 euros dans le projet de budget, une mesure dont devraient bénéficier 3 millions de foyers fiscaux.

Elle a également proposé de restaurer "l'universalité" des allocations familiales et "dès le premier enfant".

Pour la baisse des dépenses, la députée Véronique Louwagie a assuré que des "réformes structurelles" étaient indispensables, notamment pour faire baisser de 6 milliards d'euros le montant de l'indemnisation du chômage.

LR prône également la création d'un "système unifié de prestations de solidarité en regroupant un certain nombre d'allocations" pour des économies de 2 milliards.

Sur l'immigration, le parti propose de réduire de 700 millions d'euros le coût de l'aide médicale d'Etat (AME) pour les sans-papiers, afin de "réduire le caractère attractif pour l'immigration irrégulière d'un modèle aujourd'hui sans contrôle", a expliqué M. Ciotti.