Budget: Lisnard accuse le gouvernement de vouloir "spolier" les collectivités

Le président LR de l'Association des maires de France (AMF), David Lisnard, a lancé mercredi une lourde charge contre le gouvernement, l'accusant de vouloir "spolier" les collectivités et d'être "défaillant" dans des fonctions régaliennes comme la sécurité, malgré "des records de dépense publique".

Le budget présenté lundi par le gouvernement "ne correspond pas à ce qui nous avait été dit", a déploré le maire de Cannes sur BFMTV et RMC. "On va maintenant profiter du débat public pour ne pas être spolié", a-t-il ajouté.

"On le dit toutes tendances confondues y compris (les maires) qui sont proches du gouvernement", a-t-il insisté.

"Ce sont 46 milliards (d'euros) qui ont été prélevés sur les collectivités depuis six ans", a affirmé M. Lisnard, estimant que les dotations de l'Etat pour les collectivités devaient être indexées sur l'inflation.

"Si ce n'est pas indexé, c'est un prélèvement de l'Etat. Les dotations, ce n'est pas un don c'est un dû", a-t-il martelé, reprochant au gouvernement "de ne pas faire d'efforts" pour réduire ses dépenses.

"Comment se fait-il qu'en début de quinquennat, on ne s'attaque pas à la matrice, à l'organisation des pouvoirs publics?", s'est interrogé le président de l'AMF. "Nous avons le pays qui a le record des prélèvements obligatoires (et) le record de la dépense publique", a-t-il estimé, dénonçant "une suradministration, une bureaucratie qui exaspère tous les maires, tous les chefs d'entreprises".

"Il y a une facilité de la dépense publique, qui flatte l'opinion et qui alimente les phénomènes inflationnistes", a déploré M. Lisnard, regrettant que ces dépenses ne permettent pas au gouvernement de "protéger" ses citoyens, notamment face à l'insécurité.

"Malheureusement, plus l'Etat prélève d'impôts, plus il dépense de l'argent (...) plus il est défaillant sur ses missions régaliennes", a-t-il affirmé, dénonçant "un échec national" en matière de sécurité.

Le président de l'Assemblée des départements de France, l'UDI François Sauvadet, n'a pas voulu commenter les propos de M. Lisnard, soulignant qu'il "y a encore un dialogue qui doit se poursuivre" avec le gouvernement sur le budget.

"On ne peut pas nous demander de faire plus et en même temps de mettre le pied sur le frein de la dépense", a-t-il toutefois assuré lors d'une conférence de presse en amont des Assises annuelles des départements qui se tiendront dans une semaine à Agen (Lot-et-Garonne).

"La barque des départements a été singulièrement chargée ces derniers mois", a estimé M. Sauvadet, constatant "une explosion de nos dépenses notamment sociales" qui s'ajoutent à la flambée des prix de l'énergie.

"La solidarité nationale doit jouer", a-t-il affirmé, tout en reconnaissant que "l'effort doit commencer par l'Etat qui doit se réformer lui-même".

A l'extrême droite, le RN a aussi pris position sur le sujet, via un communiqué de Louis Aliot, maire de Perpignan et candidat à la présidence du parti.

"Ce budget 2023 sera catastrophique pour les finances locales", estime Louis Aliot. "C'est un hold-up qui est opéré par l'État sur le dos des collectivités".

"Le gouvernement demande aux collectivités locales l'impossible budgétaire" et veut les "ponctionner", martèle-t-il.