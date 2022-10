Budget: les députés RN déposeront une motion de censure jeudi

Les députés RN vont déposer jeudi une motion de censure contre le gouvernement, qui a actionné le 49.3 pour faire passer la première partie de son budget 2023, a annoncé mercredi devant la presse leur chef de file sur ce texte, Jean-Philippe Tanguy.

"Marine Le Pen et le groupe veulent prendre le temps de choisir les bons mots", a-t-il déclaré, peu après l'annonce par la gauche du dépôt de sa motion de censure.

Les députés RN, au nombre de 89, sont suffisamment nombreux pour déposer à eux seuls une motion de censure, qui doit être signée par un dixième au moins des membres de l'Assemblée nationale, soit 58 députés.

"La façon dont on a rédigé (le projet de) motion de censure est consensuelle, ce n'est pas une motion de posture du Rassemblement national. C'est une motion qui cherche à analyser pourquoi on en vient là. Je pense que la façon dont on l'a rédigé permettrait à d'autres groupes, ou même à d'autres députés isolés, de la soutenir", a appuyé l'élu de la Somme.

Interrogé sur la position des députés RN par rapport à la motion de la Nupes, M. Tanguy a répondu: "On vote selon l'intérêt de la France".

"Il n'y a pas encore de consignes qui ont été données. Ce qu'a dit Marine Le Pen, compte tenu des positions de la Nupes encore ces derniers jours, notamment sur le financement de la politique migratoire, le mépris pour le soutien à nos forces de l'ordre, ça nous paraît compliqué de voter une motion de la Nupes", a-t-il précisé.

La patronne du groupe d'extrême droite a exclu "a priori" dès dimanche de voter cette motion de la gauche. Aucune des deux motions n'a de chance d'être adoptée.