Budget: les députés LR partagés sur la suppression de la sensible CVAE

La suppression de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), un impôt de production, planifiée en deux ans par le gouvernement dans son budget pour 2023, suscite une vive opposition à gauche, mais aussi de députés du groupe LR, pourtant officiellement favorable à sa disparition.

Cet impôt qui a généré plus de 9 milliards d'euros de recettes fiscales en 2021, selon la Direction générale des collectivités locales, est perçu par les départements et les communes. Le gouvernement souhaite réduire la CVAE de moitié en 2023, et la faire disparaître pour de bon en 2024.

Cette décision irrite les élus locaux et la gauche, autrice de plusieurs amendements pour son maintien. Le groupe LR, pivot dans la configuration actuelle de l'Assemblée, pourrait jouer un rôle important dans la discussion.

La position officielle du groupe est en faveur de cette suppression, comme l'a réaffirmé à l'AFP mercredi la commissaire aux Finances Véronique Louwagie. Mais "il y a une liberté des votes et des positions individuelles", a-t-elle précisé. Et pour cause, une vingtaine de députés parmi la soixantaine que compte le groupe LR ont déposé ou cosigné des amendements demandant son maintien.

"Cette suppression de la CVAE va affaiblir les collectivités, celles qui ont tenu le pays pendant la crise Covid et les incendies cet été", insiste le député LR des Alpes-Maritimes Eric Pauget.

L'exécutif propose de dédommager les collectivités via une fraction de recettes de TVA. "Ça ne durera pas dans le temps", craint M. Pauget, qui prédit un "bond de la taxe foncière" dans des collectivités "qui n'auront pas le choix".

"On a tous (à LR) un constat partagé, il faut réduire les impôts de production", déclare Ian Boucard (LR, Territoire-de-Belfort), "mais on ne peut pas couper le lien entre les territoires et les entreprises".

"Je sais combien la CVAE est importante pour les collectivités", explique Alexandra Martin (LR, Alpes-Maritimes), qui plaide plutôt pour une suppression de la "contribution sociale de solidarité des sociétés", et à défaut une suppression de la CVAE en trois ans plutôt que deux.

Julien Dive (LR, Aisne) se dit "partagé" entre conserver un "outil fiscal important et pertinent", et la volonté "d'alléger la fiscalité sur certaines entreprises".

"La solution serait peut-être une décentralisation fiscale avec une concertation collectivités-entreprises qui permettrait de fixer les impôts de productions", souhaite-t-il.

Reste que le déclenchement du 49.3 par le gouvernement, s'il intervient avant l'examen de l'article 5 du budget, pourrait couper court aux débats sur la CVAE avant qu'ils ne commencent.