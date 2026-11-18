Le ministre des Comptes publics David Amiel à l'Assemblée nationale le 4 novembre 2026. ( AFP / Ludovic MARIN )

Le Premier ministre Sébastien Lecornu listera "dans les prochains jours" les "thèmes prioritaires de discussion" en vue d'un compromis sur le budget "avec la droite républicaine et avec la gauche républicaine", a indiqué mercredi le ministre des Comptes publics David Amiel au Sénat.

"Nous souhaitons pouvoir forger un compromis avec la droite républicaine et avec la gauche républicaine (...) le Premier ministre aura l'occasion dans les prochains jours de lister les thèmes prioritaires de discussion", a déclaré David Amiel lors des Questions au gouvernement au Sénat, alors que la chambre haute doit s'emparer du budget de l'Etat vendredi dans l'hémicycle.

Le ministre des Comptes publics a précisé qu'il faudrait "faire évoluer" la "copie initiale", et ce d'abord "pour prendre en compte l'évolution de la situation économique et les risques qui pèsent sur la croissance".

Le texte budgétaire devra aussi évoluer "pour répondre aux demandes qui ont été exprimées, par les agriculteurs jusqu'aux étudiants et aux lycéens, pour entendre aussi les demandes qui sont formulées (...) par les représentants des collectivités locales", a-t-il dit, tout en martelant "un cadre, celui des 5 % de déficit public" visé en 2027.

Le Sénat a d'abord adopté mercredi le projet de budget de la Sécurité sociale pour 2027, après avoir abouti à une copie ramenant le déficit de la Sécu à 14 milliards d'euros, proche de la cible initiale du gouvernement, fixée à 12,7 milliards.

Mais le chemin budgétaire reste très long, le gouvernement devant in fine choisir entre deux voies pour ses budgets : le 49.3 qui nécessiterait une non-censure du Parti socialiste ou du Rassemblement national, ou une ordonnance budgétaire inédite, qui permet d'éviter tout vote au Parlement.

Temporiser

Une différence de véhicule mais aussi de fond, car plusieurs sources parlementaires et gouvernementale estiment que les ordonnances ne permettent que de faire passer le texte initial de l'exécutif, une interprétation partagée également au Conseil d'Etat selon un familier de l'institution.

Quant à la non-censure des socialistes, le patron des députés Boris Vallaud l'estime improbable à ce stade : "nous n'avons pas vu, du côté du gouvernement, la moindre ouverture dans notre sens", a-t-il regretté mercredi matin face à la presse parlementaire à l'Assemblée (AJP), avant l'intervention de David Amiel. "Si vous me demandez si l'adoption du budget passera par nous, j'ai envie de vous répondre probablement non", a poursuivi le député des Landes.

"Nous demandons au gouvernement d'engager au moins un bout de négociation s'il veut éviter un passage en force et les risques que cela représente", a abondé son homologue au Sénat Patrick Kanner, en conférence de presse à la chambre haute.

Et certains parlementaires soupçonnent le gouvernement de vouloir temporiser pour recourir aux ordonnances, quitte ensuite à corriger le tir par un texte ad hoc.

"Si certaines vraies revendications des lycéens, des organisations syndicales, des agriculteurs se trouvent satisfaites dans un seul texte, et qu’elles viennent corriger une copie initiale désastreuse, ça se regarde", a également commenté Boris Vallaud, auprès de Libération.